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С начала года более 14 тысяч жителей области воспользовались порталом «Госуслуги» по линии ГИБДД

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Категория: Дежурная часть
Создано 06.10.2017 20:16

Более четырнадцати тысяч жителей области с начала года воспользовались услугами Госавтоинспекции с помощью портала "Госуслуги". Сейчас Управление ГИБДД предлагает жителям региона записаться в Интернете на регистрацию транспортного средства, изменение регистрации и снятие машины с учета.

Кроме того, возможно выбрать конкретное время для сдачи экзамена на получение водительских прав. Пользователи портала «Госуслуги», отмечают инспекторы, таким образом экономят время, а главное - деньги. При подаче заявления через Единый портал предоставляется скидка - тридцать процентов.

Виктория Парфенова

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