Почти две тысячи нелегальных мигрантов задержаны с начала этого года в Псковской области

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 29.09.2017 20:21

Почти две тысячи человек, пытавшихся нелегально пересечь границу, задержаны с начала этого года в Псковской области. Это в основном выходцы из Кубы, Алжира, Армении, Киргизии и Молдавии, а также граждане Южно-Азиатских государств. Часть из них уже выдворили, другие ещё только ждут возвращения на родину. В какие страны мигранты стремились попасть, нарушая границы России, сколько стоит нелегальный переход и готовы ли они предпринять вторую попытку, чтобы все-таки добраться до цели?

Виктория Парфёнова. Юрий Ильин, Александр Калинин