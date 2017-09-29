logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Дежурная часть
 
 
 

Почти две тысячи нелегальных мигрантов задержаны с начала этого года в Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Дежурная часть
Создано 29.09.2017 20:21

Почти две тысячи человек, пытавшихся нелегально пересечь границу, задержаны с начала этого года в Псковской области. Это в основном выходцы из Кубы, Алжира, Армении, Киргизии и Молдавии, а также граждане Южно-Азиатских государств. Часть из них уже выдворили, другие ещё только ждут возвращения на родину. В какие страны мигранты стремились попасть, нарушая границы России, сколько стоит нелегальный переход и готовы ли они предпринять вторую попытку, чтобы все-таки добраться до цели?

Виктория Парфёнова. Юрий Ильин, Александр Калинин

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк