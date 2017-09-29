Происшествия недели в Псковской области с 20 по 26 сентября

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 29.09.2017 20:18

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту смерти 44-летнего мужчины. Как сообщает региональный Следственный Комитет, в совершении преступления подозревается его сожительница. Пара поссорилась. Да так, что разгневанная женщина схватилась за нож, попала погибшему в бедренную артерию, он погиб на месте от массивной кровопотери. Следствие - продолжается. О других заметных происшествиях с 20 по 26 сентября в рубрике "События недели".

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли. Двадцать получили ранения различной степени тяжести. Четыре ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

В Опочецком районе мужчина, управляя КАМАЗом, наехал на дорожного рабочего: он находился на проезжей части. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался.

В Великолукском районе водитель ДЭУ «Нексия» совершил наезд на мужчину. Тот, как установили в ГИБДД, внезапно вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб на месте.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло одиннадцать пожаров. Пострадали два человека.

На таможенном посту Бурачки сотрудники таможни изъяли у водителя грузовика Айфоны - всего восемьдесят штук; они не были задекларированы. При этом по документам значилось, что в фуре перевозится только вино. Как пояснил мужчина, телефоны он купил в Риге лично для себя и продавать не собирался. Товар сейчас помещён на ответственное хранение, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Виктория Парфенова