Прокуратура Псковской области призывает сообщать о нарушениях в торговле алкоголем

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 22.09.2017 20:02

Специальную акцию по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя проводит прокуратура Псковской области. Продлится она до двадцатого октября. По телефону горячей линии - 69-84-53 - можно сообщать правоохранителям о фактах реализации спиртных напитков несовершеннолетним и о торговле алкоголем в запрещенных местах.

Например, на территориях образовательных, учебных, медицинских и спортивных комплексов и рядом с ними; на рынках, вокзалах и в других учреждениях. Кроме того, если после девяти вечера в магазине у вашего дома только начинается бойкая продажа спиртного - это тоже повод обратиться в Прокуратуру. Оставить жалобу можно и на официальном сайте ведомства.

Виктория Парфенова