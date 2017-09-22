Происшествия недели в Псковской области (14 по 20 сентября)

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 22.09.2017 19:58

Восемьдесят пять тысяч рублей отдала пенсионерка из деревни Родина Псковского района мошенникам. Две женщины рассказали ей о якобы проходящей в регионе социальной акции: пожилым людям выдаются продуктовые наборы. Их количество зависит от того, сколько денег накопил пенсионер. Когда пострадавшая принесла злоумышленницам показать в конверте свои сбережения, те заменили их на бумажки.

Подмена обнаружилась не сразу. Бабушка только через несколько часов забила тревогу и обратилась в полицию. О других заметных происшествиях с 14 по 20 сентября в нашей постоянной рубрике - "События недели".

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. Три человека погибли. Двадцать семь получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершил водитель в нетрезвом состоянии.

В Плюсском районе мужчина за рулём Фольксвагена превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в стоявший на обочине грузовик. От полученных травм водитель иномарки погиб на месте.

В Пскове водитель КАМАЗа, при движении автомобиля задним ходом, наехал на пешехода. Мужчина тысяча девятьсот семидесятого года рождения погиб на месте.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло девять пожаров. Погибших и пострадавших нет.

В Пскове на улице Мирной сгорел автомобиль Фольксваген. Огонь уничтожил у него моторный отсек и салон. По предварительным данным специалистов МЧС, причиной пожара стал поджог.

Звонки от неизвестных о подрыве зданий поступили в правоохранительные ведомства региона в понедельник. Эвакуированы люди были из клуба «Бинго», из гостиниц «Спорт», «Октябрьская», «Золотая набережная», «Old Estate». Взрывных устройств нигде не обнаружили. Добавлю, что в эту неделю подобная волна анонимных звонков о ложном минировании прокатилась по многим российским городам.

На таможенном посту Бурачки в Себежском районе сотрудники таможни и УФСБ России по Псковской области задержали гражданина Литвы. Его чемодан был набит гашишем. Общая масса наркотика более шестнадцати килограммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы и большой штраф.

Деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники полиции в городе Великие Луки. Задержаны три человека, у них изъяты более тридцати кустов конопли, семена, спецоборудование для выращивания растения. Возбуждено уголовное дело.



Виктория Парфенова