В Пскове начался суд над полинаркоманом

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 22.09.2017 19:50

В областном суде состоялось первое слушание дела псковского полинаркомана. Этот человек ещё не склонился в пользу какого-то конкретного вещества, а находится в активном поиске наркотика, приносящего ему наибольшее удовлетворение.

Всего он обвиняется в совершении двадцати трех преступлений: таких как, например, контрабанда и пересылка наркотических веществ, приобретение наркотиков в особо крупном размере. Мужчине грозит пожизненное заключение. Расследование дела длилось с весны прошлого года. В содеянном обвиняемый сознался, активно сотрудничал с правоохранителями. Рассказал, что наркотики он приобретал не для сбыта, а исключительно в личных целях.

Ирина Нассар