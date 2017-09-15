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Два человека погибли в крупной аварии в Пушкиногорском районе

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Категория: Дежурная часть
Создано 15.09.2017 20:21

Крупная авария произошла в Пушкиногорском районе. Мужчина за рулём Мазды при обгоне на встречной полосе столкнулся с ВАЗом, иномарку по инерции отбросило и она врезалась в Газель. В результате ДТП на месте погибли два человека - водитель и пассажирка ВАЗа.

Известно, что это был автомобиль Пушкиногорской соцзащиты. Скончавшаяся женщина - главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних, мужчина - водитель центра соцобслуживания. Ещё восемь человек с травмами доставлены в больницу.

Виктория Парфенова

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