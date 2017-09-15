Затянувшийся дождь стал причиной многочисленных проблем на дорогах в Пскове

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 15.09.2017 20:38

Затянувшийся двухдневный дождь и не справляющаяся с ним городская ливневая канализация стали причиной многочисленных проблем на дорогах в Пскове. Затоплены оказались давно известные проблемные участки: перекрёстки на улицах Петровской и Конной, Труда и Звёздной, Розы Люксембург и Киселёва. Это - далеко не полный перечень.

Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать несколько улиц - Юбилейную, Текстильную, проспект Энтузиастов, чтобы транспортные средства не глохли в воде, которая доходила до дверей и выше. Кроме того, ливни и мокрая дорога стали причинами многочисленных ДТП. Например, на улице Инженерной, «Форд Фокус» получил повреждения из-за того, что наехал на водную преграду; на улице Гражданской под автомобилем провалился асфальт. На Рижском проспекте столкнулись сразу пять автомобилей, а на перекрестке Коммунальной и Горького из-за аварии было затруднено движение в обе стороны. Водителям приходилось искать пути объезда.

Виктория Парфенова