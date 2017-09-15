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За четыре дня в Псковской области в огне погибли пять человек

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Категория: Дежурная часть
Создано 15.09.2017 20:16

Всего за четыре дня в Псковской области произошло одиннадцать пожаров, погибли пять человек. Большинство трагедий, как отмечают в главном Управлении МЧС России по Псковской области, происходят из-за неосторожного обращения с огнем и из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей.

В деревне Точилово Куньинского района полностью сгорел дом. В огне погибла хозяйка - женщина тысяча девятьсот восемьдесят первого года рождения. Ещё один несчастный случай - в Островском районе. Там не удалось спасти пенсионера. В обоих случаях вероятными причинами пожаров специалисты считают неосторожное обращение с огнем. А вот трагедия в Новосокольниках произошла скорее всего из-за курения. Здесь хозяин - лежачий инвалид - любил побаловаться сигаретой в кровати. Его тело спасатели обнаружили в ходе тушения огня.

Виктория Парфенова

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