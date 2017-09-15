Происшествия недели в Псковской области (с 6 по 12 сентября)

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 15.09.2017 20:07

В Невельском районе во время охоты мужчина убил своего друга. Говорит - случайно. Как сообщает региональный Следственный Комитет, подозреваемый явился к правоохранителям сам и написал явку с повинной.

По его словам, в лесу они с другом разошлись в разные стороны, позже он услышал подозрительный шум; вспомнил, что в этих местах бродят волки. Испугавшись, подозреваемый выстрелил и, как оказалось, попал товарищу прямо в грудь. Тот скончался на месте. О других заметных происшествиях последних семи дней - в нашей постоянной рубрике "События недели".



За прошедшую неделю с 6.09 по 12.09 на территории Псковской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли. Двадцать девять - получили ранения различной степени тяжести. Три ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

В Печорском районе молодой человек за рулём Фольксвагена при совершении обгона на встречной полосе врезался в Ладу-Весту. По инерции иномарку отбросило и она столкнулась ещё и с Газелью. В результате аварии два человека получили незначительные травмы. Госпитализация никому не понадобилась.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло шестнадцать пожаров. Пять человек погибли.

В деревне Ляды Плюсского района произошёл пожар в жилом дома. После тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины: в огне погибла 78-летняя пенсионерка. Предположительная причина трагедии - аварийный режим работы тройника-удлинителя: он лежал на кухонном столе.

В Пскове на улице Рокоссовского с четвертого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. По информации регионального Следственного Комитета, малыш облокотился на москитную сетку. Известно, что он был доставлен в больницу; каких-либо подробностей о состоянии здоровья ребенка нет. Правоохранители сейчас ведут работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В областном центре мужчина собирался спрыгнуть с моста Александра Невского в реку Великую. На место были направлены сотрудники МЧС. Позже стало известно, что пскович от своего намерения отказался.



Виктория Парфенова