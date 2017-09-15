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Злоумышленники пытались провезти через границу почти пятьдесят тысяч пачек сигарет

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Категория: Дежурная часть
Создано 15.09.2017 19:56

На пункте пропуска Шумилкино таможенники задержали водителя, который нелегально пытался провезти сигареты. Снабдить табаком предполагалось жителей Латвии; всего в потолочном перекрытии прицепа автомобиля обнаружено - ни много ни мало - сорок восемь с половиной тысяч пачек!

Найти тайник специалистам удалось при помощи спецсредств контроля. Добавлю, что сотрудники таможни совместно с региональным Пограничным управлением ФСБ России каждую неделю пресекают попытки провоза сигарет на территорию соседних государств. Нарушителей, в зависимости от количества перемещаемой контрабанды, ждет административная или даже уголовная ответственность.

Виктория Парфенова

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