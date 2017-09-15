Управление МВД России по Псковской области просит жителей региона помочь в поиске людей

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 15.09.2017 20:04

Управление МВД России по Псковской области в нашей рубрике "Требуется помощь" просит жителей региона помочь в поиске людей. Разыскивается Валентина Нэш Фэйф - жительница Пскова. С двадцать пятого июня о ней ничего не известно.

На вид - ей двадцать пять лет, худощавого телосложения, глаза голубые. В носу - пирсинг, на шее - родинка. Была предположительно одета в темную футболку и рваные джинсы. Также отдел уголовного розыска разыскивает Владислава Петровича Пономарева. В конце июля он ушёл в лес за грибами в Печорском районе. Был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку, черные штаны и сапоги. При себе имел паспорт и пропуск в погранзону. Если вам что-либо известно о местонахождении этих людей, позвоните по телефону 59-63-22 или 02

Виктория Парфенова