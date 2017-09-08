Дело ревнивца из Идрицы, подозреваемого в попытке убить соперника, передано в суд

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.09.2017 20:06

В суд передано дело в отношении ревнивца из Идрицы. Как сообщает региональный Следственный комитет, мужчина, решив, что его любимая ушла к другому, пришёл выяснить отношения с конкурентом. Но не «тет-а-тет», а в присутствии двух друзей. Спокойного разговора, конечно, не получилось. Сразу после короткого приветствия, как рассказал обвиняемый, он сразу пустил в ход кулаки.

А дальше в ход пошёл нож. Он и один его товарищ нанесли потерпевшему около десяти ударов. Только по счастливой случайности жертве удалось сбежать, мужчина бросился к соседям, те вызвали скорую. Сейчас все предполагаемые злоумышленники - содержатся под стражей.

Виктория Парфенова