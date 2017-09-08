Мужчину, убившего свою жену и дочь, могут отправить на принудительное лечение

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.09.2017 20:02

Псковский областной суд примет решение о необходимости принудительного лечения мужчины, который в ноябре прошлого года убил своих жену и дочь. Трагедия произошла в деревне Середка.

Глава семейства разбил висящее на стене зеркало, и его осколком лишил жизни свою сорокалетнюю супругу и шестилетнюю девочку. Последней - нанес не менее тридцати девяти ударов. В результате кровопотери мать и дочь скончались на месте происшествия.Почему он так поступил, обвиняемый объяснил следователям: расправиться с семьей ему приказали - голоса. Как сообщает региональный Следственный Комитет, психиатрическая судебная экспертиза установила: мужчина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость.

Виктория Парфенова