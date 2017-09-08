Заместитель начальника Псковской таможни Сергей Шубин задержан по подозрению в получении взятки

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.09.2017 20:01

В Санкт-Петербурге оперативники Центрального аппарата ФСБ России и Управления ФСБ по Псковской области задержали заместителя начальника Псковской таможни Сергея Шубина. Инцидент произошёл в ресторане Северной столицы. Замначальника подозревают в получении от коммерсанта десяти тысяч долларов.

Как сообщает издание "Фонтанка", деньги были найдены в сумке подполковника и он уже дал признательные показания. Добавлю, Сергей Шубин начал свою карьеру офицером в Псковской десантной дивизии, а сегодня в Псковской таможне он отвечает за правоохранительную работу и является начальником контрактной службы.

Виктория Парфенова