Происшествия недели в Псковской области (30 августа - 6 сентября)

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.09.2017 20:03

В Великих Луках пенсионерка стала жертвой злоумышленников. Две незнакомки якобы из соцслужбы сообщили пожилой женщине о предстоящей денежной реформе и замене купюр. Когда потерпевшая впустила мнимых работников в квартиру - те украли пятьдесят пять тысяч рублей. По факту полицейскими сейчас возбуждено уголовное дело. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю с 30.08 по 6.09 на территории Псковской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Три человека погибли. 25 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.В Стругокрасненском районе молодой человек за рулём ВАЗа на закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель машины - погиб на месте. Пассажир - мужчина - с травмами доставлен в Псковскую областную больницу.За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло три пожара. Один человек погиб.В деревне Зайцево Псковского района сгорели жилой дом и пристройка. Хозяин - инвалид второй группы, к счастью, не пострадал. Причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарным удалось спасти автомобиль.

Виктория Парфенова