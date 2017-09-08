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Следственному комитету при Прокуратуре России исполнилось десять лет

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Категория: Дежурная часть
Создано 08.09.2017 19:50

Десять лет исполнилось с момента образования Следственного комитета при Прокуратуре России. Из этой структуры в две тысячи одиннадцатом году сформировался новый, независимый орган - Следственный Комитет Российской Федерации.

Сейчас представители этого ведомства занимаются расследованием изнасилований, убийств, фактов взяточничества и других наиболее тяжких преступлений. Кроме того, в нерабочее время специалисты облагораживают воинские захоронения, принимают участие в "Вахтах памяти", взяли шефство над одним из детских домов областного центра. Регулярно принимают участие с спортивных соревнованиях. Добавлю, что всего в Псковской области в ведомстве трудятся тридцать два следователя.

Виктория Парфенова

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