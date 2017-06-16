В праздничные дни произошло несколько ДТП по вине пьяных водителей

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 16:48

Праздничные дни не прошли спокойно для сотрудников Госавтоинспекции. Оно и понятно: многим людям и выпить хотелось, и пешком передвигаться было лень. Водители в состоянии опьянения спровоцировали несколько дорожно-транспортных происшествий в области, к счастью никто не погиб.

Отмечать день России жители региона начали с пятницы: в Пскове нетрезвый молодой человек за рулём Опеля не справился с управлением и при повороте направо выехал на встречку, где столкнулся с Шевроле. Та по инерции врезалась в Тойоту и в скорую. Пострадали пассажирка Опеля и женщина-водитель Шевроле.

Легкими травмами отделались участники ДТП на улице Леона Поземского в областном центре. Там мужчина за рулём Доджа врезался в припаркованную на обочине Мазду. Как установила экспертиза, виновник аварии был пьян. Ещё одно ДТП по вине нетрезвого водителя произошло в Плюсском районе. Там мужчина за рулём ВАЗа, на опасном повороте превысил скорость, машина съехала в кювет и опрокинулась. Серьезных травм также никто не получил. Чего не скажешь об участниках дорожно-транспортного происшествия в Невельском районе. В больницу были доставлены два человека: здесь водитель ВАЗа, изрядно выпив перед поездкой, врезался в Рено Дастер.

Сообщить о нетрезвых водителях за рулем, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии на телефон Дежурной части ГИБДД 59-28-00 или 02.

Виктория Парфенова