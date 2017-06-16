В убийстве четырех человек подозревается житель Великих Лук

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 16:32

В Псковский областной суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Великих Лук. По версии следствия, именно он в июле прошлого года в Невельском районе убил четырех человек! Ножом и топором! За что он так расправился со своими бывшими товарищами и на кого вину пытался переложить?

Деревня Изоча Невельского района. Именно в этом дворе произошло убийство четырех человек. Подозреваемый утверждает: преступление совершил гость: его кличка Хан! Именно он взял топор, нож и нанес своим знакомым не менее семнадцати ударов. Правда тут же мужчина во всех подробностях показывает, как наносились эти самые удары.

После, тот же самый Хан, якобы, нанес умирающему мужчине ещё два удара ножом в спину и ушел в дом. Чтобы там продолжить расправу с гостями из Санкт-Петербурга. В этой комнате были жестоко убиты ещё три человека: два мужчины и женщина. Все мирно спали.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как бы ни пытался великолучанин пустить следствие по ложному следу, заявляя о присутствии в той компании ещё одного гостя, поставить точку в этом вопросе помогли врачи-психиатры: они выяснили, что персонаж, о котором говорит обвиняемый, является вымышленным, а мужчина страдает психическим расстройством. Но не исключающим вменяемости. Иначе, как можно было объяснить его последовательные и осознанные действия по тщательному сокрытию следов преступления?

Топор и нож подозреваемый выбросил далеко от места преступления. Как позже выяснили следователи, мужчина хорошо владел приемами борьбы и навыками обращения с холодным оружием, потому что принимал участие в боевых действиях в горячих точках. Сейчас дело передано в суд, предполагаемому убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Ирина Коваленко, Виктория Парфёнова, Василий Нордэн