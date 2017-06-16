Происшествия недели в Псковской области (8 -14 июня)

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 16:26

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Как сообщает региональный Следственный Комитет, он подозревается в изнасиловании женщины, что по лесополосе шла домой. Задержать предполагаемого злоумышленника удалось в день совершения преступления. Изучение его личности показало, что он только два месяца назад освободился из мест лишения свободы. Теперь ему грозит новый срок. О других происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю с 8.06 по 14.06 на территории Псковской области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. 36 человек получили ранения различной степени тяжести. 5 ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

В Стругокрасненском районе женщина за рулём Фиата, при обгоне, совершила касательное столкновение с автомобилем Ивеко, им управлял мужчина. Оба водителя после этого не справились с управлением и оказались в кювете. В результате ДТП незначительные травмы получили два человека.

За прошедшую неделю на территории Псковской области зарегистрировано 13 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

Трех подростков спасли сотрудники МЧС: ребята отправились в плавание по Великой на понтоне, который нашли на берегу. Уже оказавшись на середине реки, они поняли, что вернуться не могут: течение слишком сильное. Очевидцы вызвали спасателей, те и доставили путешественников на землю, после провели с ними беседу о безопасности на воде. Понтон, принадлежащий Государственной инспекции рыбоохраны, отбуксирован на место хранения.

До пятнадцатого июля в области проходит профилактическая операция "Мак". Правоохранители проведут беседы с жителями региона, расскажут об ответственности за выращивание запрещенных растений. Полицейские обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, о посевах мака просят сообщать по телефону доверия - (8112) 59-22-33, а также на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Виктория Парфенова