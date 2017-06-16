В Пскове прошли соревнования среди добровольных пожарных дружин

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 20:00

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошли седьмые региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны. Семь команд прошли три испытания. Первое - это боевое развертывание. На время участники надевали снаряжение и одежду пожарных, тушили огонь и помогали пострадавшим.

Ещё один этап состязаний: пожарная эстафета - это не просто бег. На пути к победе было множество препятствий в виде барьеров. В конце, все приняли участие в юмористическом состязании. Добавлю, что добровольная пожарная охрана - это не профессиональные сотрудники МЧС.

Екатерина Давыдова