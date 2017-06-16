Пограничники в Пыталовском районе задержали шесть иностранцев

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 19:59

Шесть иностранцев задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Пыталовском районе. Это граждане одной из стран Юго-Восточной Азии; их возраст от двадцати четырех лет до тридцати одного года. Они намеревались пересечь госграницу вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас все злоумышленники привлечены к административной ответственности. Ещё одну группу нарушителей пограничники обнаружили в Себежском районе у деревни Дедино. Местные жители сообщили специалистам, что там бродит подозрительный мужчина, вскоре пограничники задержали его. Выяснилось, что он проводник для пяти иностранцев, что стремятся к лучшей жизни за границей.

Виктория Парфенова