Региональные соревнования кинологов погрануправления прошли в Пскове

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.06.2017 19:49

Без служебных собак на границе, конечно, никуда. Они должны быть бесстрашными, активными и послушными. Именно такие псы пришли сразиться за звание лучшего на региональных соревнованиях кинологов погрануправления. Четвероногие защитники отечества и их хозяева искали наркотики и взрывчатку в автомобилях; определяли, в чьем багаже или у какого человека в кармане запрещённые вещества и боеприпасы.

Встретиться с таким "лисёнком" один на один совсем не хочется. В нарушителя пограничная собака вцепляется мёртвой хваткой, не обращая внимания на удары и выстрелы. Животное разожмёт челюсти только по команде хозяина.

Чтобы стать лучшей пограничной собакой, животное должно быть бесстрашным, активным и послушным. А его хозяину нужно разгадать внутренний мир питомца, научиться говорить с ним на одном языке.

Как налажены взаимоотношения в паре собака-человек, показывает поисковая работа. Вот четвероногий пограничник явно даёт понять, где спрятана закладка с наркотиками. А этот пёс едва заметно замирает, но хозяину уже ясно - нашёл. Бывают, конечно, и неудачи. Хорошей работе мешают нервозность, недостаточная подготовка, даже наша камера.

Три дня в незнакомом месте, интенсивно выполняя различные задания, невзирая на погоду. Такие соревнования - серьёзное испытание для кинологов и их питомцев. Но это испытание стоит пройти, чтобы потом работать как одна команда.

Регина Кадырова, Сергей Дьяков