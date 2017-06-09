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Попасть на прием к судебным приставам теперь проще

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Категория: Дежурная часть
Создано 09.06.2017 20:04

На официальном сайте Управления действует "Электронная очередь записи на личный прием". Таким образом можно записаться к главному судебному приставу региона, его заместителям, начальникам отделов и приставам-исполнителям. Кроме того, в сети функционирует "Интернет-приёмная": здесь оставляют свои предложения, заявления и жалобы; специалисты рассматривают их в течение тридцати дней.

Расположены сервисы на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в разделе "Обращения". В ведомстве надеются, что использование этих функций поможет сэкономить время как сотрудников, так и заявителей.

Виктория Парфенова

 

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