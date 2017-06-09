Арестом до 15 суток грозит чрезмерная любовь к тонировке стекол. Останавливает ли это псковичей?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 09.06.2017 20:05

Более пятидесяти нарушений правил тонировки автомобиля зафиксировали сотрудники ГИБДД в ходе масштабного рейда. Он прошёл на всей территории Псковской области. Нарушителям назначен штраф - пятьсот рублей: за тонирование лобового или двух передних стекол машины. По техническому регламенту, оно допускается, но только если тонировка обеспечит светопропускание не менее семидесяти процентов.

Впрочем, отмечают специалисты Госавтоинспекции, административное наказание не всех водителей побуждает тотчас же исправить ситуацию, многие продолжают ездить с тонировкой. Подобное упрямство, напоминают в ведомстве, влечет за собой более строгие меры воздействия. Как сообщил нам старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области, Сергей Михайлов, за данное правонарушение уже предусмотрена повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

Дина Перевозчикова