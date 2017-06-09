Весело до слез: как алкоголь превращает праздники в страшные трагедии

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 09.06.2017 19:59

В Пскове продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в том, что избил свою мать так, что та умерла. Произошло все в ночь, когда страна праздновала день Победы. В правоохранительных органах говорят: в праздники нередко происходит всплеск числа преступлений. Связано это, в том числе, и с большим количеством выпиваемого людьми алкоголя. Все действующие лица нашего следующего сюжета как раз и отмечали праздники со спиртным.

В машине ГИБДД подозреваемый мгновенно вспомнил обо всем: и о работе, и о семье, и о перспективах карьерного роста... Почему эти мысли не приходили ему в голову раньше, когда выпивал и садился за руль - это загадкой, наверное, останется и для самого жителя Севастополя. Бурное празднование дня защитника Отечества в Псковской области обернулось для него судом за взяточничество и нарушение правил дорожного движения. Впрочем, в своей беде он недолго был одинок: по иронии судьбы полицейские искали понятых, останавливая машины, а задержали ещё двух нетрезвых водителей.

А вот эта парочка нетвердо стоящих на ногах друзей активно выпивала за здоровье слабого пола восьмого марта. В конце концов дома алкоголь закончился, пополнять его запасы мужчины отправились в ларек. Хоть день и женский, но продавщицу товарищи поздравлять не стали: после ее отказа продать спиртное - пролезли силой через прилавок к витрине.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Прошедший в марте празднично-выходной день ознаменовался поимкой в круглосуточном магазине ранее судимого гурмана, который ночью решил принять дополнительную дозу элитного алкоголя. Причем не тихо вынести не заплатив, а нагло и демонстративно. А это уже грабеж. В результате он стал обладателем двух бутылок коньяка 3-х и 5-летней выдержки и бальзама, которые выпил, как говорится, не отходя от кассы, то есть прямо за прилавком магазина.

Именно там его и обнаружили сотрудники полиции: их успела вызвать продавец. Двух друзей задержали: сейчас уголовное дело в отношении одного мужчины передано в суд.

Расследование в отношении этого молодого человека пока продолжается. По данным регионального Следственного комитета, он в ночь на десятое мая, отдыхая с друзьями, узнал по телефону, что затапливает соседей. Примчавшись домой, увидел в квартире поломанную сантехнику, рядом собственную нетрезвую мать. В приступе неконтролируемого гнева обвиняемый набросился на нее.

Дальше у обвиняемого провал в памяти. Кстати, вполне понятный. Увидел, говорит, коробку с вином. Уже после, когда очнулся, перенес мать на кровать, она истекала кровью. Тем не менее, минимальная медпомощь ей была оказана только утром: обвиняемый и его девушка - обработали пенсионерке раны. И вновь ушли на целый день к друзьям. Вернулись лишь вечером. Сын позвонил с домашнего в скорую.

Врачи констатировали смерть женщины. Предполагаемому убийце сейчас назначена психиатрическая судебная экспертиза. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



Надежда Прыгина, Виктория Парфёнова, Александр Калинин