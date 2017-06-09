Происшествия недели: актер Сергей Гармаш попал в Пскове в аварию, пограничники обнаружили контрабанду на сотни тысяч рублей…Что еще произошло в Псковской области?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 09.06.2017 20:08

Актер театра и кино Сергей Гармаш попал в аварию в Пскове. По предварительным данным, его Хендай столкнулся с ВАЗом. К счастью, никто не пострадал, автомобили также не получили серьезных повреждений. ДТП участники оформили по европротоколу без вызова Госавтоинспекции. Добавлю, что в Пскове Сергей Гармаш участвует в съемках нового фильма Дмитрия Месхиева - "Преданные". О других происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю с 01.06 по 7.06 на территории Псковской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. 4 человека погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

В Великолукском районе мужчина за рулём Хонды врезался в Камаз. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем легкового автомобиля. В результате аварии - он погиб на месте. Пассажир иномарки был доставлен в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.

За прошедшую неделю на территории Псковской области зарегистрировано 16 пожаров. Пострадали три человека.

На железнодорожных пунктах пропуска "Пыталово" и "Себеж" сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Псковской области при осмотре составов обнаружили более пяти тысяч пачек сигарет: они были тщательно спрятаны от контролирующих органов. Общая сумма контрабанды более трехсот тысяч рублей. Сейчас весь товар передан специалистам таможенной службы.

Виктория Парфенова