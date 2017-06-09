Заключенные устроили массовые беспорядки, переговоры ни к чему не привели: УФСИН проводит учения

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 09.06.2017 19:58

Более трёхсот сотрудников регионального Управления ФСИН приняли участие в тактико-специальных учениях на территории исправительной колонии номер четыре. По легенде осуждённые устроили там массовые беспорядки: требовали денег, машины, еду и алкоголь. Переговоры не привели ни к какому результату и бойцам пришлось штурмовать здание.

Крупная сумма денег, машина, гражданская одежда, водка и продукты питания - таковы требования осуждённых. За дело берётся первая переговорная группа по главе с начальником воспитательного отдела. Главная задача - остудить пыл бунтарей и протянуть время.

Но вести дальнейшие переговоры и тем более, идти на мировую, осуждённые не собираются. Теперь вступить в диалог с ними пытается начальник Управления ФСИН.

Бунтовщики продолжают стоять на своём, в оперативном штабе принимают решение о проведении спецоперации. К забаррикадированным воротам выдвигается сборный отряд.

Осужденные отступают, первая боевая группа без труда освобождает проход на территорию, за ней клином двигается многочисленный отряд вооруженного спецназа. Дальше события развиваются молниеносно. Буквально за пару минут бунтовщики оказываются в кольце, сопротивляться бессмысленно - это очевидно. Договариваться теперь тоже поздно. Без лишних слов осуждённых ведут в автозак.

По словам временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области, Виктора Леонова,

личный состав действовал на этих учениях достаточно слаженно, все цели и задачи специальной операции были достигнуты. Группы боевого порядка показали на практике, что способны действовать в чрезвычайных обстоятельствах.

Следующий этап тактико-специальных учений - штурм здания. По легенде осуждённые забаррикадировались на втором этаже заброшенного общежития. Первой приступает к работе атакующая группа - бойцы обстреливают окна и сдергивают решетку. Следом идёт группа срецсредств с поддерживающей бронетехникой. Операция занимает всего несколько минут.

Подобные учения УФСИН проходят каждые полгода. В роли осуждённых - самые говорливые и раскованные сотрудники управления. Их задача - отработать максимально достоверно.

В полном снаряжении и в максимально приближенной к реальной обстановке. Это только со стороны такие учения могут показаться неким спектаклем. Стоит на несколько минут оказаться в гуще событий, чтобы ясно осознать, насколько серьёзно и чётко работают бойцы.

По итогам учений личный состав получил оценку "удовлетворительно". Ставить четвёрки и пятёрки в таких структурах не принято. Чтобы всегда стремиться к еще лучшему результату.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев