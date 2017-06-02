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Угоны, разбой, убийство и надругательство над трупом. Какой приговор получили двое друзей за серию страшных преступлений?

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Категория: Дежурная часть
Создано 02.06.2017 20:03

Угоны, разбой, убийство и надругательство над трупом. Какой приговор получили двое друзей за серию страшных преступлений?По этому уголовному делу суд уже вынес приговор. И весьма суровый. Два друга признаны виновными в целой серии преступлений: двух угонах, разбойном нападении; убийстве, сопряженном с разбоем и надругательстве над телом умершей.

Как сообщает региональный Следственный Комитет, мужчины в мае прошлого года отдыхали в деревне Макарушино Гдовского района. Выпивали. А когда поняли, что спиртного для веселого продолжения ночи им не хватает - вышли на дело: забрать у местных жителей то, что плохо лежит. Стучали во все дома, и лишь у погибшей двери оказались открытыми: пенсионерка только-только проводила гостей. Женщине злоумышленники нанесли восемь ударов ножом, она скончалась. Комнаты преступники обыскали, забрали драгоценности и четыреста рублей. После этого - один из злоумышленников надругался над телом умершей, второй - здесь же мирно готовил поздний ужин: макароны и салат.

ОБВИНЯЕМЫЙ:
Здесь посуду я брал. Где-то были макароны. Огурцы я брал с холодильника... с помидорами, нарезал там салат.

Мужчины были задержаны вскоре после совершения преступления. Следователям удалось доказать: друзья приложили руки и к исчезновению двух автомобилей в Гдове. Теперь покататься с ветерком им удастся не скоро: приговором Псковского областного суда им

Виктория Парфенова


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