Хрупкая девушка влезла в мужскую драку и забила одного из дерущихся до полусмерти

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 02.06.2017 20:11

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении девушки, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все произошло в апреле прошлого года. Как предполагают следователи, на берегу реки Великой между двумя мужчинами произошел конфликт, они подрались.

Присутствовала на месте происшествия и обвиняемая; без нее драка, решила, не обойдется... Позже врачи убедились: такой девушке, когда она в гневе, под горячую руку лучше не попадаться: потерпевшему она причинила тяжкий вред здоровью, тот едва не попрощался с жизнью. Пренебрегая правилом "лежачего не бьют", уже потерявшему сознание молодому человеку, нанесла двенадцать ударов ножом в спину.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как показывает практика, одна женщина на двух, да ещё и подвыпивших мужчин - это всегда конфликт интересов. Разборка "по-мужски" могла бы миновать оперативные сводки, но обвиняемая заняла сторону своего друга детства и нанесла новому знакомому 12 ударов ножом в спину. Под утро, истекающего кровью пострадавшего, обнаружил выгуливающий собаку пскович. Сейчас дело передано в суд.

Виктория Парфенова