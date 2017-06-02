Железнодорожная станция «Пыталово» захвачена, вблизи полыхает цистерна с горючим: в области проходят антитеррористические учения

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 02.06.2017 19:55

Временный железнодорожный пункт пропуска "Пыталово" захватили террористы, в заложниках сотрудники станции. По такому сценарию прошли масштабные межведомственные антитеррористические учения у нас в области. В них приняли участие сотрудники Управлений ФСБ и МВД, специалисты МЧС и других ведомств и подразделений. К спасению людей привлекли армейскую авиацию.

Дом с террористами практически окружен. Спецназ ФСБ, используя укрытия, подбирается ближе к объекту и готовится к штурму. Где-то внутри здания по легенде учений укрылись террористы, которых нужно ликвидировать и заложники, которых нужно спасти. Как только командование дает сигнал, бойцы открывают огонь.

Всего несколько секунд и спецназ под прикрытием огня входит в дом. Террористы заминировали объект железной дороги и сопротивляются.

СТАНИСЛАВ ПУГАЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:

Особенностью данного учения была отработка взаимодействия с подразделениями Министерства обороны, с объектами Октябрьской железной дороги, задействованы были практически все подразделения территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Разворачивались пункты временного размещения, отрабатывались элементы оповещения и эвакуации населения.

Новая вводная уже для пожарной службы. Вблизи места теракта опрокинулась цистерна с горючим, туда отправился пожарный поезд.

ВАЛЕРИЙ ФИЛИМОНОВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пожарный поезд у нас относится к железной дороге и условно такая мощная единица техники, как пожарный поезд, нашим подразделениям оказала большое содействие в тушении пожара.

Такие антитеррористические учения проводятся регулярно по плану национального Антитеррористического комитета. Действия оперативных служб и ведомств руководство учений оценило на "хорошо".

Андрей Удалов, Кирилл Мосин