Происшествия недели: мужчина изнасиловал собственную пожилую мать, на улице Народной столкнулись автомобиль с мотоциклом, на Теплом озере задержан браконьер…Что еще произошло в Псковской области?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 02.06.2017 19:48

В Пскове завершено расследование уголовного дело в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании собственной пожилой матери! При чем все происходило на глазах его отца-инвалида! После, как сообщает региональный Следственный комитет, обвиняемый избил мать, сломал ей несколько ребер. Сейчас мужчина содержится под стражей, уголовное дело в его отношении передано в суд. О других заметных происшествиях в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю 24.05-31.05 на территории Псковской области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. 5 человек погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.

В Пскове на улице Народной столкнулись Фольксваген Транспортер и мотоцикл Хонда. В результате ДТП многочисленные травмы получили водитель и пассажир мотоцикла. Они были доставлены в больницу с переломами, ушибами, черепно-мозговыми травмами. Мужчина за рулём автомобиля, как показала экспертиза, был трезв.



За прошедшую неделю на территории Псковской области зарегистрировано 16 пожаров. Один человек погиб и четыре пострадали.

Сотрудники регионального отдела Росрыболовства в деревне Самолва задержали браконьера, который промышлял с помощью специального приспособления - закола. Его использование на Теплом озере до середины июня запрещено. В лодке у мужчины обнаружили судаков, лещей, плотву, щук и другую рыбу. Ущерб составляет более двухсот тридцати тысяч рублей. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.



Шесть грузовиков с овощами задержали сотрудники Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Фуры следовали из республики Беларусь. У водителей были с собой только документы на картофель и огурцы, но в машинах кроме этого обнаружились томаты и польские яблоки, попадающие под запрет импорта в Россию, в связи с введением в нашей стране продовольственного эмбарго. Судьба груза пока решается. Возможно товар попадет под колеса трактора.

Как и пятьдесят восемь тонн яблок, изъятых, за многочисленные нарушения перевозчиков, ранее. Фрукты раздавили на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

Виктория Парфенова