Пожар на катере в Псковском озере потушили псковские спасатели в ходе плановых учений

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 02.06.2017 19:37

Псковские спасатели потушили пожар на прогулочном катере в Псковском озере. По легенде учений катер с пассажирами загорелся недалеко от острова Залита, на помощь людям поспешила пожарная бригада и водолазы.

Две дымовые шашки - условный пожар, который возник на борту катера «Талабск» у острова Залита. Пострадавших шестеро - четыре человека оказываются в воде, еще трое теряют сознание на палубе, надышавшись дыма. На помощь экстренно спешат спасатели, пограничники и гражданские суда.

АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ":

Задача в чем заключается, определиться и проверить организацию взаимодействия сил, которые используются при этом. В том числе сил и средств межселенной территории, пограничных войск, аварийно-спасательной службы, водолазных групп и непосредственно администрации района.

Основная опасность - плохая погода. Сильный ветер и высокая волна мешают спасателям. Несмотря на трудности, к делу быстро приступает пожарная команда. Специальный катер с мотопомпой заливает огонь водой. В это же время еще одно судно спасает двух пассажиров, которые тонут рядом с загоревшимся "Талабском". Свои умения на учениях продемонстрировали и водолазы. Их задача - поднять со дна тела утонувших пассажиров. На всю операцию у спасателей уходит не больше двадцати минут. Помощь других служб не потребовалась, хотя катера пограничников и гидрологов все время были рядом.

ДМИТРИЙ ЕФАНОВ, НАЧАЛЬНИК АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Личный состав справился на хорошо, но есть над чем работать. Пожар был локализован, эвакуированы три пострадавших и оказана медицинская помощь. С помощью водолазной группы подняты два погибших гражданина, и переданы работникам скорой помощи и полиции.

Такие учения МЧС и аварийно-спасательная служба проводят каждый год в начале летнего сезона. На острова уже начали прибывать паломники, а совсем скоро поедут и отдыхающие. Поэтому спасателям нужно постоянно быть начеку.

Иван Павлов, Василий Нордэн