Четвероногий страж границы Бархан удостоен награды «За отличную службу»

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 02.06.2017 19:36

Овчарка Бархан, что служит в пограничных войсках, получила медаль "За отличную службу". В прошедшем году она помогла задержать тридцать четыре нарушителя границы, в этом уже одиннадцать. Вручение награды состоялось во время торжественного митинга в честь девяносто девятой годовщины создания пограничных войск.

Он прошел в Пскове у монумента "Вечный огонь". Награды, очередные звания и благодарственные письма пограничникам вручили представители власти. После, все участники митинга возложили гирлянду памяти, венки и цветы к памятнику. Завершилась церемония торжественным маршем.

Иван Павлов