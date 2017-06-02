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Четвероногий страж границы Бархан удостоен награды «За отличную службу»

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Категория: Дежурная часть
Создано 02.06.2017 19:36

Четвероногий страж границы Бархан удостоен награды «За отличную службу»Овчарка Бархан, что служит в пограничных войсках, получила медаль "За отличную службу". В прошедшем году она помогла задержать тридцать четыре нарушителя границы, в этом уже одиннадцать. Вручение награды состоялось во время торжественного митинга в честь девяносто девятой годовщины создания пограничных войск.

Он прошел в Пскове у монумента "Вечный огонь". Награды, очередные звания и благодарственные письма пограничникам вручили представители власти. После, все участники митинга возложили гирлянду памяти, венки и цветы к памятнику. Завершилась церемония торжественным маршем.

Иван Павлов


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