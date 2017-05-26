Пьяный водитель, пытаясь уйти от погони, врезался в многоэтажку

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.05.2017 20:07

Нетрезвого водителя, который гонял по улицам ночного Пскова, остановила стена многоэтажки: в неё автомобиль врезался. Все произошло в половине пятого утра, сотрудники ГИБДД заметили подозрительный ВАЗ. Мужчина за рулём этой машины, едва к нему подъехали инспекторы, нажал на газ и попытался уехать от правоохранителей. При этом мчался, превышая допустимую скорость и выезжая на полосу встречного движения.

Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было прав на управление автомобилем - их виновник аварии уже лишился ранее. Преследование оказалось недолгим. На перекрестке водитель не справился с управлением; повредил угол дома.

Также на этой неделе в ДТП пострадал рекламный щит: в него врезался водитель Мицубиси. По словам мужчины, автомобиль занесло на дороге и, чтобы не разбивать другие машины, ему пришлось таранить опору. Серьезных ранений сам пскович, к счастью, не получил. Как показала экспертиза - он был трезв.

Виктория Парфенова