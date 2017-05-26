Кровавые посиделки…Что произошло во время дружеской встречи, закончившейся убийством женщины и ранениями мужчины и подростка?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.05.2017 20:04

В Великих Луках в собственном доме убита женщина: она скончалась от многочисленных ножевых ранений. В роковую ночь из этой же квартиры с аналогичными ранами были доставлены в больницу мужчина и шестнадцатилетняя девушка. По предварительным данным, к преступлению причастен знакомый семьи. Что стало причиной трагедии? Показания злоумышленника и кадры с места трагедии.

Кровь на полу, на стенах, кроватях; кругом разбросанные вещи. На столе алкоголь: остатки недавнего пира. Именно здесь, в небольшой квартире на улице Зверева в Великих Луках произошла кровавая разборка.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ:

Ну, мы сидели выпивали, я сидел здесь.

Небольшая компания отдыхала. Конечно, не обошлось без алкоголя. Ближе к вечеру, по словам мужчины, которого подозревают в убийстве, хозяйка квартиры намекнула ему: пора и по домам расходиться! Это гостя не на шутку разозлило. Последней каплей стало какое-то замечание, сделанное ему погибшей женщиной. Какое? Он уж и не помнит.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как откровенно признался следователям предполагаемый злоумышленник, он неадекватно реагирует на критику. Особенно, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. Вот и в данном случае ему не понравилось замечание потерпевшей. Правда, какое именно он не смог уточнить. В результате гость схватил со стола кухонный нож и нанес ей множество ударов в область головы, шеи, груди и живота.

Лезвие ножа попало в сонную артерию. Женщина умерла от большой потери крови ещё до приезда скорой помощи. На крики выбежал сожитель погибшей, он тоже получил несколько ударов ножом. После - утихомирить гостя попыталась шестнадцатилетняя девушка. Безрезультатно.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ:

- Она что-нибудь делала, говорила?

- Ну, наверное, она пыталась отобрать у меня нож!

- А каким образом?

- Ну, выхватить, наверно, пыталась.

- Что вы делали в ответ?

- Сопротивлялся.

- Рукой вы махали - не махали?

- Скорее всего махал.

Он плохо помнит, как наносил удары девушке-подростку. Сейчас она и пострадавший мужчина находятся в больнице. После расправы, сам злоумышленник с места происшествия сбежал, правда долго наслаждаться свободой ему не пришлось. В течение суток с момента трагедии его задержали. Уже предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Виктория Парфёнова, Денис Алексеев