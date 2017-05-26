Происшествия недели: виртуальное знакомство – реальное убийство, за что поплатилась жительница Ленинградской области? ДТП со смертельным исходом…Что еще произошло в регионе?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.05.2017 20:03

В Ленинградской области заключен под стражу пскович, который подозревается в убийстве местной жительницы. Как стало известно правоохранителям, с жертвой мужчина познакомился в социальной сети, завязалась переписка. В конце концов виртуальные друзья решили встретиться вживую, женщина выехала в нашу область и пропала. Её тело было найдено спустя год, в лесном массиве. Был задержан предполагаемый убийца. Как предполагают следователи, он задушил жертву и забрал у неё деньги: всего около семидесяти тысяч рублей. Сейчас злоумышленник ждет суда. О других заметных происшествиях последних семи дней - в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю с 17.05 по 23.05 на территории Псковской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб, 23 получили ранения различной степени тяжести. 3 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.

В Псковском районе мужчина за рулём Лады Гранты не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб на месте. Женщина-пассажир с травмами была доставлена в областную больницу.



За прошедшую неделю на территории Псковской области зарегистрировано 10 пожаров. Один человек пострадал.

В Пскове на улице Николая Васильева загорелся автомобиль Рено. Выгорел моторный отсек машины и часть салона. Причиной пожара, как считают специалисты, стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал.



В Острове прошел чемпионат органов безопасности ФСБ России по Северо-Западному федеральному округу. В нем приняли участие тринадцать команд. Соревновались в служебном двоеборье, стрельбе из боевого оружия, спортивном ориентировании и легкой атлетике. На пьедестал почета в командном первенстве взошли гости из Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому региону. Победители и призеры состязания теперь отправятся на Чемпионат страны.

Виктория Парфенова