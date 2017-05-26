Подросток, изранивший ножом и ножницами сотрудницу кредитного отдела, приговорен к восьми годам лишения свободы

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.05.2017 19:57

В Великих Луках семнадцатилетний подросток признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: "Разбой" и "Покушение на убийство из корыстных побуждений". Как сообщили в региональном Следственном комитете, молодой человек в апреле прошлого года пришёл в офис кредитной организации, где ему накануне отказали в выдаче денег. Там он напал с ножом на 26-летнюю сотрудницу, нанес ей несколько ударов.

Продолжил избиение девушки ножницами, которые попались под руку. Менеджер была доставлена в больницу с множественными ранами на всем теле, её удалось спасти, как отмечают специалисты, только благодаря своевременно оказанной медпомощи. После кровавой разборки юноша забрал из сейфа восемьсот тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Сейчас ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, пострадавшей он должен выплатить компенсацию миллион рублей.

Виктория Парфенова