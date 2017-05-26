Безопасность – во главе угла: сотрудники МЧС проверили готовность детских оздоровительных лагерей к летнему сезону

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.05.2017 19:39

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» Стругокрасненского района практически готов к приему детей - это отметили сотрудники регионального пожарного надзора МЧС России. Они проверили наличие огнетушителей, пожарных кранов; особое внимание уделили сигнализации. К этому моменту специалисты осмотрели уже большую часть загородных лагерей региона; по их словам, серьезных нарушений не выявлено.

Впереди - обязательный инструктаж с работниками. С детьми также проведут специальные беседы по пожарной безопасности.

Рев пожарной сигнализации извещает о том, что нужно быстро покинуть помещение. В каком состоянии находятся выходы – проверяет инспекция пожарного надзора МЧС. Лагерь «Дружба» в Стругокрасненском районе уже практически готов к приему детей. Единственное незначительное замечание – нужно обновить план эвакуации.

В корпусах лагеря рабочие огнетушители, а на улице пожарный инвентарь и краны. Их рукавов по нормам должно хватать до самых крайних построек. Здесь, отмечает комиссия, все в порядке, давления воды хватит в случае ЧП потушить возгорание.

9 июня сюда приедет первая смена отдыхающих – псковские кадеты. За пять дней до них – воспитатели и персонал.

Дмитрий Комиссаров, начальник оздоровительного лагеря «Дружба»:

Каждая смена рассчитана порядка 100-150 детей на каждом отряде будет находится один воспитатель и два вожатых. Будут работать секции кружки с высококвалифицированными педагогами.

С апреля пожарный надзор инспектирует детские оздоровительные учреждения. Пока это мероприятия профилактические – таким образом МЧС помогает руководству лагерей выполнить требования безопасности.

ПАВЕЛ КОМАРОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА, НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Проводится профилактическая операция «Отдых», мы выезжаем в каждый лагерь, осуществляем такие проверки, обследования. Оказываем помощь руководителям, на данный момент, уже процентов около 60 у нас готовы к оздоровительному периоду. Но до момента заселения детей, я думаю, что все нарушения во всех лагерях будут устранены в полном объеме.

Встретиться с пожарным надзором еще предстоит и руководству лагеря и воспитателям и детям. С началом сезона, сотрудники МЧС будут приезжать в места отдыха и проводить противопожарные занятия, тренировки и викторины.

Андрей Удалов, Александр Калинин