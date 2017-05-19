Ударил молотком по голове, а тело спрятал в подвале заброшенного дома… За что была жестоко убита жительница Дновского района?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 19.05.2017 19:53

В Дновском районе в подвале одного из заброшенных домов деревни Нинково было обнаружено тело местной жительницы. Следователи выяснили - её били молотком по голове, а после расправы кто-то спрятал тело. Подозреваемого в совершении преступления нашли быстро, и он уже дает признательные показания.

На этих кадрах видно: тело было спрятано в подвале. Найти его здесь, как предполагал злоумышленник, будет сложно: дом - заброшенный. Следователи установили: тридцативосьмилетняя жительница деревни Нинково была убита десять дней назад: при этом на голове жертвы видны следы ударов. О пропаже женщины правоохранителям сообщили родственники. Во время её поиска, специалисты обратили внимание на теперь уже обвиняемого в убийстве мужчину. Несколько дней предшествовавшие трагедии погибшая и предполагаемый злоумышленник провели вместе.

АНТОН ДОБРОХТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как потом скажет на следствии обвиняемый, он жутко устал и хотел выспаться перед работой, а женщина требовала к себе внимания. В это самое время между ними произошла ссора. Мужчина ударил потерпевшую в голову сперва руками, а затем молотком. После чего лег спать.

Они выпивали несколько дней. "Ну, праздник все-таки, День защитника Отечества", - вспоминает подозреваемый. Двадцать четвертого мужчина встал рано: в пол шестого. Торопился на работу. Вместе с погибшей женщиной они уже с утра опохмелились. Без ссор. Ничего не предвещало вечерней трагедии.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ:

- Ну, она здеся... после, уже к вечеру дело, начала там руки подымать, стала агрессивной какой-то, типа что мало там, туда-сюда. Я её ударил правой рукой. После, ну, что? Она ещё больше: "Давай-давай!"

- Там взяли молоток.

- Да, молоточек. Ну, ударил.

- Куда били?

- Да, куда видел. Ударил по голове, а куда там попал, я че?

Предполагаемый злоумышленник только наутро обнаружил, что его знакомая умерла. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в заброшенном доме. Сейчас региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Специалисты выяснили: обвиняемый уже ранее был судим. И тоже за убийство.

Виктория Парфёнова, Александр Калинин