Происшествия недели: игры ребенка на подстанции закончились больничной койкой, задержаны колумбийцы, незаконно пересекавшие границу в поисках лучшей жизни, взрывотехники обезвредили ящики с тротилом… Что еще произошло в Псковской области?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 19.05.2017 19:50

В поселке Локня десятилетний мальчик проник на подстанцию и получил ожоги. Причина случившегося, как рассказали в школе, обычное хулиганство. Подросток вместе с друзьями самовольно проник на подстанцию, где и был поражен электрическим током. С ожогами третьеклассника доставили в детское хирургическое отделение Великолукской больницы, сейчас его состояние улучшилось.

Как отметили в «Псковэнерго», все могло бы сложиться и намного трагичнее. Кстати, таблички, предупреждающие об опасности на объекте были, но дети просто не обратили на них внимания. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. 3 человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.

В Стругокрасненском районе женщина за рулём Хендэ Солярис выехала на полосу встречного движения. Там её автомобиль врезался в Форд Фокус. Водитель этой машины - мужчина - погиб на месте. Предполагаемая виновница аварии сейчас находится в больнице.



За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 22 пожара. 3 человека погибли.

В одной из деревень Пустошкинского района огонь уничтожил жилой дом. Во время разбора пожарища специалисты обнаружили тела двух погибших. Предположительная причина трагедии - нарушение правил безопасности при топке печи.



В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали четырех граждан Колумбии. Как выяснилось позже: они прибыли из Москвы в Псковскую область в надежде перебраться здесь через границу. В странах Евросоюза ожидали лучшей жизни. В итоге, планы иностранцев нарушили пограничники. Сейчас нарушители привлечены к административной ответственности, они будут выдворены из страны.



В Опочецком районе инженерно-техническая группа ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области обезвредила ящики с тротилом времен Великой Отечественной войны. Они были обнаружены при проведении ремонтных работ у дороги Санкт-Петербург - Невель. В них находился тротил с детонаторами: всего более ста тридцати килограммов. Взрывотехники, соблюдая меры предосторожности, вывезли находку в безопасное место и там уничтожили.

Виктория Парфенова