Подробности Категория: Дежурная часть Создано 19.05.2017 19:49

В Пскове на продажу выставлены квартиры на улицах Инженерная и Венская, которые уже были проданы людям ранее подрядной организацией "Строй-СА". Напомню, что фирма реализовывала жилплощадь, ещё не имея её в собственности. В итоге, когда договоры с застройщиком были расторгнуты, все квадратные метры перешли компании "ПИК 60", и люди в приобретенное жилье въехать не могут.

Сейчас покупатели квартир обратились в суд, ещё продолжается рассмотрение дел. Как купить квартиру и не отдать свои деньги в руки недобросовестных бизнесменов? Советы юристов и горький опыт пострадавших.

ЕКАТЕРИНА МАНУЙЛОВА:

Вторую комнату мы хотели предоставить ребенку в качестве детской, потому что у него никогда детской не было, и это была его мечта.

И она пока не может стать реальностью. О том, что их квадратные метры, за которые отдано полтора миллиона рублей, продаются - Мануйловы узнали случайно: на балконе появился большой баннер. Объявление о продаже квартиры есть и на странице застройщика - компании "ПИК 60", и на одном из популярных сайтов его выложило агентство недвижимости. Специалисты этой фирмы, по словам Екатерины, предлагают её и другие ранее проданные квартиры новым потенциальным покупателям со значительной скидкой, которую делает подрядчик. Псковичи подписывают так называемые предварительные договоры купли-продажи. Правда на деле, как оказалось, никаких гарантий и прав на жилплощадь они не дают. Мануйловы и ещё десятки семей убедились в этом на горьком опыте: имея на руках такие же документы - люди не могут въехать в свои квартиры.

ЕКАТЕРИНА МАНУЙЛОВА:

Та же самая схема, она работает до сих пор, точно также предлагают приобрести квартиры по предварительным договорам. Нам приходится и выплачивать кредит сейчас, и снимать квартиру съемную, и жить также без прописок, то есть мы как-то социально не защищены. И мы страдаем, конечно, от этого. И плюс эта самая неразбериха, непонятно, когда это все закончится.

На нервах люди уже с начала зимы: тогда подрядная организация "Строй-СА" начала реализовывать квартиры в новом жилом комплексе, которые получила в качестве платы за свои работы от застройщика - компании "ПИК 60". Но на деле в собственности эти квадратные метры у подрядчика не были: он вовремя не выполнил заказ по отделке квартир и жилплощадь вернулась обратно компании "ПИК". Поэтому сейчас и сложилась ситуация, что квартиры продаются повторно, уже от имени другого владельца. Как говорят юристы, прежде чем отдавать деньги, покупателям следовало затребовать у подрядчика документы, которые бы подтверждали, что квартиры принадлежат именно ему. Да и к названиям договоров стоило бы отнестись с недоверием.

ОЛЬГА КУТУЗОВА, ЮРИСТ-ПРАВОЗАЩИТНИК:

Обязательно должен смутить "Договор займа", или "Договор уступки требования", "Договор предварительной купли-продажи" в дальнейшем не будет нести какого-то правового смысла. То есть если денежные средства, грубо говоря, потеряются, или возникнут какие-то неприятные моменты с продавцом, то в судебном порядке по таким договорам взыскать что-то будет просто невозможно.

Самые прозрачные и чистые отношения, по словам юристов, непосредственно между покупателем и застройщиком. У последнего нужно не стесняться затребовать документы купли-продажи или аренды участка земли, на котором строится дом. Обязательно следует увидеть действующее разрешение фирмы на строительство, изучить проектную документацию объекта. После этого, рекомендуется заключать так называемые договоры долевого участия - они регистрируются в Росреестре; и только тогда можно передавать деньги продавцам. В иных случаях, говорят специалисты, дело, как и в истории Екатерины, может закончиться судом и невозможностью въехать в собственную квартиру: за которую семье Мануйловых ещё много лет придется выплачивать кредит.

Виктория Парфёнова, Сергей Дьяков, Александр Калинин