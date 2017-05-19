Дед Мороз покинул Псков: чем ещё запомнилось псковичам открытие мотосезона 2017

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 19.05.2017 19:39

Псковские байкеры открыли мотосезон. В традиционном весеннем слёте приняли участие не только мотоциклисты из Пскова, но и гости из других городов России и ближнего зарубежья. По традиции байкеры проехали колонной от памятника дружине Александра Невского на горе Соколиха до базы клуба «Позитивная механика» в деревне Белый мох.

Во главе колонны торжественно город покинули Дед Мороз и Снегурочка. Теперь, верят мотолюбители, погода точно не преподнесет неприятных сюрпризов.

ДЕД МОРОЗ:

Ребят, я задержался с Нового года! С Нового года задержался, так хорошо с ними отмечал Новый год! И очень много жалоб поступает. Говорят: дед, вот ты вот остался здесь, не уехал к себе домой, и зима не уходит. До мая снег у нас идет. Все, дед убывает! Сегодня официальный приход лета, лето пришло, вот так вот!

Открытие мотосезона совпало с проведением во всем мире четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН. Сотрудники региональной госавтоинспекции вместе с мотоциклистами дарили водителям машин приятные подарки - световозвращатели и раздавали буклеты. В них напомнили о том, как важно на дороге соблюдать скоростной режим и относиться уважительно к другим участникам движения.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Мотоциклистов сейчас становится все больше и больше. И это можно по статистике наблюдать. Понятно, что их появление на дорогах обычно обусловлено сезонным характером. Поэтому не многие автомобилисты готовы сейчас к тому, что кто-то тут рядышком протиснется мимо них.

И действительно, дорогу с мотоциклами не поделили уже в день открытия мотосезона два автомобиля: на улицах Советской и Народной. Пострадал ли кто-либо в этих ДТП серьезно не сообщается. Также пятнадцатого мая в Красногородском районе погиб водитель мопеда. Он не справился с управлением и съехал в кювет.

Виктория Парфенова