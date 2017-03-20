«Пострадавшая» почтальонша оказалась родной тетей вора – новые подробности полумиллионного ограбления почты в Цапельке

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.03.2017 10:47

Сотрудникам полиции дает показания мужчина, который подозревается в нападении на филиал почты России в деревне Цапелька Стругокрасненского района. Всё произошло четырнадцатого января: молодой человек ворвался в отделение, распылил в лицо сотрудницы перцовый баллончик и забрал четыреста восемьдесят тысяч рублей: это были пенсии. Впрочем, местные жители говорят: без помощника у злоумышленника - вряд ли что-нибудь бы получилось! И работал он, скорее всего не один!

Он не очень-то дружелюбен! И от камеры прячет лицо. А между тем, четырнадцатого января этот молодой человек не был таким застенчивым. Именно тогда мирное течение жизни в деревне Цапелька - нарушила новость: местное отделение почты ограбили! Сотруднице - прыснули в глаза из перцового баллончика, злоумышленник забрал около четырехсот восьмидесяти тысяч рублей: эти деньги только-только привезли инкассаторы.

По словам обвиняемого, на дело он приехал из Санкт-Петербурга. В Северную столицу и умчался с деньгами. Там злоумышленника задержали правоохранители. С тех же пор местные жители перестали верить душещипательной истории сотрудницы почты о том, как грабитель ударил её головой о стол и распылил баллончик. Дело в том, что подозреваемый в преступлении двадцатилетний молодой человек оказался родным племянником якобы пострадавшей женщины.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА:

А подозрительным было первоначально, как ограбили почту то, что следов на почту нет вора. Выпал снег, было много снега в этот день, встали с утра, там сантиметров 10! То есть, следов на почту не было, как он туда попал, а были следы только с почты. И оказалось потом, что он сидел в самом помещении где-то. И она пришла на следующий день к нам сюда, сказала, что он её ударил лицом об стойку, наверно, не знаю... Перцовым баллончиком в лицо ей напрыскал. Но она пришла абсолютно нормальная, красных кругов никаких, ни синяков от удара, нет абсолютно ничего.

В полиции добавили: сотрудница почты также отдала племянничку мобильный телефон, чтобы тот его разбил для пущей убедительности, что ограбление настоящее. Характеристику этой семье местные жители дают не самую лестную: кутили, выпивали. Правда последнее, когда деньги были: их как правило - занимали.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА:

С нашими местными алкашами она только бухала. Вот и вся их дружба состояла, всё! Другого общения не было. Везде назанимала денег, у всей деревни: никому ничего не отдает! Она должна много денег! И к ней приезжали какие-то новые русские за деньгами! Гоняли её! Это просто шёл такой слух по деревне!

Узнать - признает ли свою вину в этой истории сотрудница почты, которая, как оказалось - мать двоих детей - нам не удалось. Сразу после завершения следственного эксперимента почту закрыли и замок висел до тех пор пока в Цапельке работала наша съемочная группа. Пока, как нам сообщили в полиции, обвинение предъявлено только двадцатилетнему молодому человеку.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подозреваемый в совершении данного преступления был задержан на территории города Санкт-Петербурга. Им оказался ранее судимый за грабеж 20-летний гражданин. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудница почты по этому делу проходит подозреваемой и свое рабочее место пока не покинула. Чему немало удивляются местные жители. Её племянника правоохранители обвиняют по статье "Кража". Женщина, помимо такой же статьи, по словам полицейских, подозревается и в заведомо ложном доносе.

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян