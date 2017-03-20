Пьяного угонщика преследовали и настигли сотрудники Псковской ГИБДД

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.03.2017 10:35

Герой нашего следующего видео был в изрядном подпитии за рулём и только по счастливой случайности никто не пострадал. На кадрах хорошо видно - водитель даже по прямой ехать не может: машина постоянно виляет из стороны в сторону, иногда выезжает на встречную полосу. Остановить ночного гонщика постарались сотрудники ГИБДД.

Они долго преследовали его и настигли уже на окраине Пскова. Молодой человек за рулём авто оказался пьяным. Позже выяснилось: завел этот ВАЗ он скрутив провода замка зажигания. Через несколько часов объявился и хозяин транспортного средства: он позвонил в полицию и сообщил об угоне своих жигулей. Расследование инцидента продолжается.

Виктория Парфенова