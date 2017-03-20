Происшествия недели: ограбление по-великолукски, смертельный пожар на даче, задержание наркомана с револьвером… что еще произошло в Псковской области?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.03.2017 10:29

В Великих Луках ограблен магазин. Такой добычи, какая им досталась, трое злоумышленников явно не ожидали: обогатились они всего на тридцать рублей! Досадная для преступников оплошность. Они так торопились скрыться, что, в спешке, даже не заглянули в ящик для денег, который отобрали у продавщицы. Женщина немедленно обратилась в полицию, правоохранители уже возбудили уголовное дело.

За прошедшую неделю с 9 по 15 марта на территории Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли, 24 получили ранения различной степени тяжести. 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.

В Псковском районе водитель автомобиля «Черри» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовиком МАН.В результате ДТП водитель автомобиля «Черри» от полученных травм скончался на месте ДТП.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 6 пожаров. Погиб один человек.

В Великолукском районе сгорел дачный дом в садоводческом товариществе "Озерное". На месте было обнаружено тело мужчины - хозяина постройки. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение погибшего с огнем.

В областном центре сотрудники ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области совместно с полицейскими задержали мужчину. У него изъяты: револьвер, пятьдесят патронов и наркотическое вещество. Как показала экспертиза - горожанин в кармане нес амфетамин. В отношении псковича проводится проверка.

Собаку из Латвии не пустили в Россию сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям на пункте пропуска Шумилкино. Хозяева пса не подготовили должным образом необходимые для путешествия документы. Специалисты оформили декларацию о возврате животного на родину.



Виктория Парфенова