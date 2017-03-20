Жизненно важные знания: тест по правилам дорожного движения написали школьники области

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.03.2017 10:03

Специальный тест на знание правил дорожного движения написали учащиеся средних и старших классов шести школ области. Это те образовательные учреждения, которые находятся рядом с дорогой и в которых школьники уже становились участниками ДТП. Многие вопросы, по словам ребят, оказались для них сложными. Было, над чем задуматься. Хотя все ситуации составители теста взяли - из реальной жизни.

Оценки не ставят, даже фамилию можно не указывать. Но к тесту на знание правил дорожного движения школьники отнеслись серьёзно. На 14 вопросов нужно ответить за 10 минут. В классах в это время – с пятого по восьмой – абсолютная тишина.

АНЯ ВЕРЗАКОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №12:

Тест достаточно был лёгкий. Быстро справилась. Правда, там были такие задания про регулировщика, где нужно было внимание.

АНДРЕЙ ТКАЧЕНКО, УЧЕНИК ШКОЛЫ №12

Я даже раньше сделал, я потом проверял себя. Нашёл одну ошибку, исправил.

Для опроса выбрали по три школы в Пскове и в Великих Луках. Это учреждения, которые расположены рядом с дорогой, и где ученики уже попадали в ДТП.

НАТАЛЬЯ СКАЧКОВА, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нарушения чаще всего совершают, так сказать, необдуманные. Когда дети сами подмечают, что в этой ситуации нужно было соблюдать правила дорожного движения, а ребёнок спешил либо в школу, либо на какие-то дополнительные уроки.

Либо никуда не торопился, но пытался сократить путь, как вот эта девочка. В зоне видимости два пешеходных перехода. Она идёт между ними. При этом о дорожной безопасности в школах напоминают регулярно.

ЕЛЕНА ДАНЬШОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №12:

Каждый день мы с детьми об этом беседуем. У нас есть школьное радио, у нас есть родительские собрания, у нас есть система оповещения через электронные дневники.

Детей призывают всегда обращать внимание на приближающиеся машины. Даже если идти по зебре на зелёный сигнал светофора, посмотреть направо и налево будет не лишним.

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Буквально недавно был случай, когда человек умер за рулём, и машина осталась без управления водителя. И могла произойти трагедия. Ну, слава Богу, удалось всё предотвратить.

Где ждать общественный транспорт? Имеют ли пешеходы преимущественное право перехода? Эти и другие вопросы теста для подростков разрабатывались специально в соответствии с программой школьного предмета ОБЖ.

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

На мой взгляд это очень правильно и рационально, потому что работа проводится очень большая по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а вот, обратной реакции мы не видим, не знаем. Да, видим её только в виде ЧП, ДТП и каких-то травм у детей.

Результаты теста покажут, какие правила дорожного движения школьники знают хорошо, а какие не очень. По темам, которые дались с трудом, проведут дополнительные уроки и классные часы.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин