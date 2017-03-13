Сотрудникам ГИБДД вновь разрешили использовать ручные радары для измерения скорости автомобилей

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 13.03.2017 11:12

Спецрота ДПС начала отслеживать скорость автомобилей с помощью приборов фото- и видеофиксации "Бинар". Одно время ручные радары в нашем регионе не использовались, но по указу начальника УМВД России по Псковской области, спецрота ДПС теперь имеет право пользоваться этими устройствами в служебной деятельности.

Работает "Бинар" как стационарные и переносные камеры: выделяет из потока автомобиль, который движется с самой большой скоростью, и фиксирует номер. В отличие от камер, "Бинар" не только фотографирует, но и снимает видео, а превышение скоростного режима определяет с расстояния трехсот метров! Добавлю, что за первые два дня работы прибора с его помощью зафиксировано уже шестнадцать нарушений правил дорожного движения.

ЭДУАРД СТЕПАНЧЕНКО, КОМАНДИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОТЫ ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Одной из причин ДТП, происходящих на территории Пскова и области, является превышение скоростного режима водителями транспортных средств. В связи с этим принято решение об использовании приборов «Бинар». Хотелось бы обратить внимание водителей транспортных средств, что данные приборы могут измерять скорость как в стационарном положении, так и в движении патрульного автомобиля.

Дина Перевозчикова