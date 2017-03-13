Семья слепой девочки, искусанной соседской собакой, требует через суд от владельца овчарки триста тысяч рублей

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 13.03.2017 11:09

Семья девочек, которых в январе этого года покусала собака - обратилась в Псковский городской суд с требованием взыскать с соседа компенсацию за моральный вред: триста тысяч рублей. Дело пока ещё не рассмотрено. Кавказская овчарка, которая гуляла без поводка и намордника у одного из домов в деревне Шаворино под Псковом - набросилась на сестер Горшевых - Лиду и Любу.

Последняя - инвалид по зрению. Пес, по словам пострадавших, напал на них, когда они выходили из калитки собственного дома. Отбиться от собаки девочкам помогла третья сестра - Анастасия: она палкой прогнала соседскую овчарку. К настоящему моменту владелец пса серьезного наказания за происшествие не понес: отделался небольшим штрафом.

ЕКАТЕРИНА ШАВОРОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

В отношении владельца собаки возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил содержания домашних животных. По части 1 статьи 2.4 закона Псковской области об административных правонарушениях на территории Псковской области. Административной комиссией дело рассмотрено, правонарушителю назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Виктория Парфнова