Происшествия недели: ограбление в день 8 марта, смертельное дтп с участием фуры, ввоз непригодного к еде мяса…что еще произошло в Псковской области?

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 13.03.2017 11:01

В Пскове неизвестный совершил разбойное нападение на букмекерскую контору: произошло все в праздник, восьмого марта, рано утром. Злоумышленник в маске ворвался в помещение, и угрожая сотруднику фирмы, похитил деньги - всего более двадцати пяти тысяч рублей. Сейчас сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

За прошедшую неделю с 1 по 8 марта на территории Псковской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли, 19 получили ранения различной степени тяжести. 3 ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

В Пустошкинском районе мужчина за рулем Мерседеса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась в фуру. В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи.



За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 9 пожаров. Погиб один человек и один пострадал.

В деревне Коровкино Опочецкого района сгорел жилой дом. Во время разбора пожарища спасатели обнаружили тело хозяина постройки - он погиб. Предположительная причина трагедии - неисправность печного отопления.



Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Напомню, контрольное управление и счетная палата региона выявили в деятельности предприятия ряд нарушений. Также работой Александра Гизбрехта заинтересовались в прокуратуре. Проверка показала, что он, в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия, являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций. А это запрещено законом.

Сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Псковской области задержали двадцать восемь человек, которые пытались незаконно через границу попасть в страны Евросоюза. Нарушители - граждане республики Бангладеш, к лучшей жизни пробирались лесами Пыталовского и Себежского районов. Некоторых из них вели русские проводники. Две группы нарушителей пограничники выследили по следам, об одной сообщили бдительные местные жители. Наказание, которое понесут иностранцы пока не определено.

В Себежском районе сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль, которым управлял гражданин Республики Беларусь. В машине было найдено почти шестьсот килограммов говядины. Товар осмотрели специалисты Россельхознадзора. Они выяснили, что мясо перевозилось без холодильника, накрытое грязной тканью. Также, рядом с ним в фургоне валялось запасное колесо. Документов у водителя на говядину, конечно, никаких не оказалось, в итоге он с продукцией был отправлен домой.

Виктория Парфенова